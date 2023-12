Oranje Leeuwinnen kennen eerste tegenstander in strijd om ticket voor Olympische Spelen

De Oranje Leeuwinnen nemen het in de halve finale van de finaleronde van de Nations League op tegen Spanje. Dat heeft de loting van maandagmiddag uitgewezen. De formatie van bondscoach Andries Jonker speelt een uitwedstrijd. De Spaanse dames kroonden zich een paar maanden geleden nog tot wereldkampioen.

De ontknoping in de groepsfase van de Nations League zullen de Oranje Leeuwinnen niet snel meer vergeten. Bij aanvang van de laatste speelde had de ploeg van Jonker evenveel punten als Engeland, maar wel een beter doelsaldo. De Engelsen namen het in hun laatste wedstrijd echter op tegen Schotland, dat al uitgespeeld was en juist baat had bij een grote nederlaag. De formatie van Sarina Wiegman boekte dan ook een 0-6 overwinning op de Schotten. Nederland leek aan het kortste eind te gaan trekken, maar verzekerde zich dankzij een goal diep in blessuretijd alsnog van de groepswinst én plaatsing voor de finaleronde van de Nations League.

Artikel gaat verder onder video

Daarin gaan de Leeuwinnen strijden om een startbewijs voor de Olympische Spelen volgend jaar in Frankrijk. Naast Nederland hebben ook de Fransen, Spanje en Duitsland zich geplaatst voor de Final Four. Frankrijk is als gastland van de Spelen sowieso al zeker van deelname, waardoor er na de bizarre ontknoping in de groepsfase opnieuw een kromme situatie is ontstaan. Bij een overwinning op Spanje is Nederland sowieso geplaatst voor de Spelen. Zelfs bij een nederlaag tegen Spanje is de ploeg van Jonker nog niet uitgespeeld. In dat geval moet Frankrijk wel de finale halen. In principe plaatsen alleen de finalisten zich voor de Spelen, maar omdat Frankrijk dus al zeker is van deelname, schuift het tweede ticket door naar de nummer drie als Frankrijk de finale haalt.

Nederland en Spanje zijn geen onbekenden van elkaar. De ploegen stonden op 11 augustus jongstleden nog tegenover elkaar in de kwartfinale van het WK. De Spanjaarden trokken in de verlenging aan het langste eind en zouden er uiteindelijk ook met de wereldbeker vandoor gaan. In de finale waren ze te sterk voor het Engeland van Wiegman. De finalewedstrijden in de Nations League worden eind februari gespeeld.