Peter Bosz maakt zich zorgen over eerstvolgende uitwedstrijd: 'Wat blijft daar van over?'

Peter Bosz vond het een verstandige beslissing van scheidsrechter Jeroen Manschot om de wedstrijd tussen PSV en FC Twente niet te laten doorgaan, zeker gezien de situatie op de andere velden. Bosz zag in Hardenberg en Utrecht wedstrijden doorgang vinden op een slecht bespeelbare grasmat, wat voor de rest van het seizoen gevolgen kan hebben.

"In Hardenberg heb ik zitten kijken naar de wedstrijd van AZ, maar ook vandaag in Utrecht. Dan maak ik mij wel zorgen over hoe dat eruit gaat zien over een paar dagen", geeft Bosz aan op de persconferentie na de afgelaste wedstrijd. "Wij spelen al vrij snel tegen FC Utrecht in januari, dus daar zat ik ook al met een schuin oog naar te kijken van: wat blijft daar van over? Het gras groeit niet in deze maanden, dus ik ben benieuwd", zegt Bosz, die midden januari in de Domstad de degens zal kruisen met het FC Utrecht van Ron Jans.

Artikel gaat verder onder video

Dat het duel tussen PSV en FC Twente geen doorgang kon vinden, begreep Bosz goed, hoe vervelend het ook was voor de aanwezige supporters in het Philips Stadion: "Ik denk dat dit onverantwoord was. De bal rolt niet. Je gaat heel gek voetbal krijgen, maar ook kans op blessures", stipt Bosz nog een reden aan om het besluit van scheidsrechter Manschot te verdedigen.