Peter Bosz voerde vlak vóór aanstelling bij PSV nog belangrijk gesprek met Ajax

Peter Bosz en Sven Mislintat hebben afgelopen jaar meerdere keren gesproken over een dienstverband bij Ajax. De trainer, die momenteel succes na succes boekt bij PSV, sprak vlak vóór zijn aanstelling in Eindhoven nog met de inmiddels vertrokken technisch directeur, zo onthult het Algemeen Dagblad in een reconstructie.

Enkele dagen na het vertrek van algemeen directeur Edwin van der Sar bij Ajax (eind mei) nam Mislintat al contact op met Bosz. Dit eerste gesprek verliep volgens het AD ‘best wel goed en zonder ongemakkelijke stiltes, maar zonder de sprankeling’. Mislintat merkte op dat Bosz wat terughoudender was, en dit heeft mogelijk te maken met de gesprekken die hij eerder voerde bij PSV.

Aan de andere kant twijfelde Bosz ook aan de vertrouwen die de Amsterdammers in hem hadden. “Niet door het gevoerde videogesprek, maar door de context daarbuiten”, schrijft het AD. Door Mislintat, die zich in eerste instantie niet wilde richten op een nieuwe Ajax-trainer en het verleden van Bosz bij de Amsterdammers, bleef de twijfeling bij Bosz en zijn zaakwaarnemer stand houden.

Uiteindelijk volgde er alsnog een gesprek tussen Mislintat en Bosz, begin juni. Bosz beschouwde dit als ‘rijkelijk laat’. “Bosz en Mislintat nemen de tijd, maar de conclusie blijkt al snel onvermijdelijk. Ze weten het allebei. Het is domweg te laat”, eindigt het AD. Uiteindelijk koos Mislintat voor een samenwerking met Maurice Steijn. De inmiddels ontslagen oefenmeester was niet de enige die in beeld was bij Ajax.