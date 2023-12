Mislintat had hele andere trainer op het oog bij Ajax: directie zag 'groot risico' bij aanstelling

Maurice Steijn was afgelopen zomer niet de enige trainer die op het lijstje stond van de inmiddels vertrokken Ajax-technisch directeur Sven Mislintat. Het Algemeen Dagblad onthult dat Gerardo Seoane eveneens in beeld was bij de geplaagde club uit Amsterdam.

Eerder werd bekend dat onder meer Kjetil Knutsen, Peter Bosz en Pascal Jansen op het lijstje van Mislintat stonden. Het AD weet donderdagmiddag te melden dat ook Borussia Mönchengladbach-trainer Seoane een kandidaat was voor de functie als hoofdtrainer bij Ajax. Steijn werd vervolgens aangesteld als oefenmeester van de Amsterdammers.

“Mislintat zag in Seoane als jonge trainer succes boeken bij Young Boys en kent hem nog van Bayer Leverkusen, waar hij Bosz in 2021 is opgevolgd”, valt er te lezen. Binnen Ajax waren er twijfelingen over Seoane. De directie zou de aanstelling van hem ‘een groot risico’ hebben gevonden. Reden hiervoor is dat, naast ‘td’ Mislintat, ook de trainer dan van buitenlandse afkomst zou zijn. Om precies die reden werd Knutsen niet aangesteld als trainer van Ajax. De directie zou onvoldoende 'draagvlak' hebben gezien.

Seoane is op dit moment dus trainer van het Duitse Mönchengladbach, dat hem deze zomer wél aantrok. Heel veel succes heeft de komst van Seoane nog niet echt opgeleverd voor de club. Borussia Mönchengladbach moet het doen met een twaalfde plaats in de Bundesliga. Voorheen was Seoane ruim één jaar trainer van Bayer Leverkusen.