Prachtige vrije trap van Memphis levert Atlético Madrid geen punt op tegen Barcelona

FC Barcelona heeft zondagavond door een treffer van uitgerekend João Félix afgerekend met Atlético Madrid: 1-0. De Portugees wordt dit seizoen door de Catalanen gehuurd van Atléti en deed zijn oude club pijn. Memphis Depay deelde nog bijna een tik uit aan zijn voormalig-werkgever FC Barcelona, maar een fraaie vrije trap in de slotfase uit een spatten op de lat.

FC Barcelona begon in eigen huis, voor slechts 34.000 toeschouwers, dreigend aan het duel tegen Atléti. Het creëerde via onder meer Robert Lewandowski al snel een aantal goede mogelijkheden, maar de Pool had het vizier nog niet op scherp staan. Wie wel scherp voor de goal was, was João Félix. De Portugees, die door FC Barcelona nota bene gehuurd wordt van Atlético Madrid, zette de ploeg van Xavi na een half uur spelen op voorsprong. Op knappe wijze verschalkte de 24-jarige buitenspeler, die ooit voor 126 miljoen euro door Atlético Madrid werd overgenomen van Benfica, doelman Jan Oblak.

Artikel gaat verder onder video

De thuisploeg kreeg vervolgens kansen om de score verder uit te breiden, maar Barça zag de Sloveense doelman van Atlético Madrid een aantal pogingen keren. Doordat de Catalanen niet doorpakten, bleef het lang spannend in Estadio Olímpico Lluís Companys. De bezoekers uit Madrid, die voorafgaand aan de wedstrijd evenveel punten hadden als FC Barcelona, hielden hoop, maar kwamen de achterstand in de slotfase niet meer te boven. Memphis Depay was nog heel dichtbij de gelijkmaker, maar zag zijn schitterende vrije trap via de doelman op de lat terechtkomen. Daardoor loopt FC Barcelona weg van de ploeg van Diego Simeone en houdt het de aansluiting met Real Madrid en Girona.