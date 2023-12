PSV-fans spreken voorkeur uit voor Champions League-loting: twee clubs worden veel genoemd

PSV veroverde negen punten in de groepsfase van de Champions League en verzekerde zich daarmee als nummer twee achter Arsenal van een ticket voor de laatste zestien. De formatie van coach Peter Bosz hoort maandagmiddag welke ploeg het na de winterstop treft in de achtste finales van het miljardenbal. De achterban heeft - als we afgaan op de reacties op sociale media - een voorkeur voor een tweeluik met FC Barcelona óf Borussia Dortmund.

PSV kende een vliegende start van dit seizoen. De Eindhovenaren wonnen ten koste van Feyenoord de Johan Cruijff Schaal en verzekerden zich dankzij zeges op Sturm Graz en Rangers FC van deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Na een overtuigend begin in de Eredivisie hoopte de ploeg van Bosz zich ook in het miljardenbal van z’n beste kant te laten zien. Maar de start was niet bepaald hoopgevend. PSV verloor kansloos bij Arsenal, kwam op eigen veld niet voorbij Sevilla en moest ook op bezoek bij RC Lens genoegen nemen met een punt.

Een voortijdige uitschakeling in de Champions League hing al in de lucht, maar in de thuiswedstrijd tegen RC Lens volgde de ommekeer. PSV versloeg de Fransen met 1-0 en won vervolgens op een krankzinnige avond ook van Sevilla (2-3). Daardoor waren de Eindhovenaren met nog één wedstrijd te spelen al zeker van overwintering. Ze verdwijnen maandagmiddag vanaf 12.00 uur als nummer twee in de koker voor de loting van de achtste finales. Met Bayern München, Real Madrid, Atlético Madrid, Manchester City, Real Sociedad, Borussia Dortmund en FC Barcelona als mogelijke tegenstanders kunnen Bosz en consorten hun borst natmaken.

PSV-fans kijken reikhalzend uit naar de loting en spreken hun voorkeur uit op X, voorheen Twitter. Daarbij valt op dat vooral FC Barcelona en Borussia Dortmund worden genoemd. FC Barcelona kroonde zich vorig seizoen voor het eerst sinds 2019 tot kampioen van Spanje, maar beleeft een teleurstellende eerste seizoenshelft en staat al zeven punten achter Real Madrid. Bovendien ging het in de groepsfase van de Champions League onderuit tegen Shakthar Donetsk en Antwerp FC. Borussia Dortmund eindigde bovenaan in een groep met Paris Saint-Germain, AC Milan én Newcastle United. Het Signal Iduna Park ligt echter - zeker in vergelijking met de andere potentiële tegenstanders - ‘om de hoek’. Dat maakt BVB voor PSV-fans natuurlijk een aantrekkelijke loting.