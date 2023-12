Hoe laat en waar? Hier volg je de loting van PSV, Feyenoord en Ajax

PSV, Feyenoord en Ajax krijgen maandagmiddag allemaal te horen welke club zij na de winterstop treffen in Europa. De Eindhovenaren verdwijnen in de koker voor de loting van de achtste finales van de Champions League, Feyenoord en Ajax loten voor de tussenronde van respectievelijk de Europa League en UEFA Conference League. Vanaf hoe laat en op welke kanalen zijn de lotingen voor de Europese competities te volgen?

PSV is als eerste Nederlandse club aan de beurt. De Eindhovenaren veroverden negen punten in de groepsfase en eindigden daarmee als tweede achter Arsenal. Dat betekent dat zij maandagmiddag worden gekoppeld aan één van de zeven andere groepswinnaars. De loting voor de achtste finales van de Champions League begint om 12.00 uur en wordt uitgezonden op het open kanaal van Ziggo Sport. Je kunt ook op de website van de UEFA terecht. De Europese voetbalbond gaat de loting live streamen.

Artikel gaat verder onder video

Na de loting voor de laatste zestien van de Champions League richten de ogen zich op de loting voor de tussenronde van de Europa League. Feyenoord was er alles aan gelegen een ronde verder te gaan in het miljardenbal, maar moest uiteindelijk z’n meerdere erkennen in Atlético Madrid en Lazio. Gelukkig voor Arne Slot en consorten geeft de derde plaats in de Champions League recht op een vervolg in de Europa League. De loting voor de tussenronde in dat toernooi begint om 13.00 uur en is live te volgen op ESPN én de website van de UEFA. De livestream van de UEFA zal op deze pagina tevoorschijn komen.

Nadat PSV en Feyenoord te horen hebben gekregen welke horde zij na de winterstop moeten nemen, is het de beurt aan Ajax. De Amsterdammers sprokkelden in hun Europa League-groep weliswaar slechts vijf punten bij elkaar, maar verzekerde zich daarmee van een ticket voor de tussenronde van de UEFA Conference League. De loting begint om 14.00 uur en wordt eveneens uitgezonden op ESPN én de website van de UEFA. De link voor de livestream van de loting voor de Conference League verschijnt op deze pagina.

PSV, Feyenoord en Ajax mogen hun borst in ieder geval natmaken. Vooral PSV wacht mogelijk een super zware loting.