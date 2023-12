Dit zijn de potentiële tegenstanders van PSV, Feyenoord en Ajax in Europa

Na de indrukwekkende overwinning op AZ volgt voor PSV snel een nieuw hoogtepunt. De formatie van coach Peter Bosz verdwijnt maandagmiddag in de koker voor de loting van de achtste finales van de Champions League. Ook voor Feyenoord en Ajax wordt het een spannende dag. Zij krijgen in navolging van PSV te horen wie zij treffen in de tussenronde van respectievelijk de Europa League en UEFA Conference League. FCUpdate.nl zet nog één keer alle potentiële tegenstanders van PSV, Feyenoord én Ajax op een rijtje.

PSV

Na de eindzege van de Johan Cruijff Schaal en een overtuigende start in de Eredivisie hoopte PSV ook in de Champions League hoge ogen te gooien. Het begin in de groepsfase verliep echter heel moeizaam. De Eindhovenaren gingen kansloos onderuit bij Arsenal, kwamen op eigen veld tegen Sevilla niet verder dan een gelijkspel en moesten ook op bezoek bij RC Lens genoegen nemen met een gelijkspel. Maar na een 1-0 zege op datzelfde RC Lens en een onvergetelijke 2-3 winst bij Sevilla was overwintering in het miljardenbal toch een feit.

De ploeg van Bosz verzekerde zich als nummer twee achter Arsenal van een vervolg in de Champions League. Dat betekent dat het maandagmiddag tijdens de loting voor de achtste finales wordt gekoppeld aan één van de zeven andere groepswinnaars. PSV kan z’n borst natmaken, want er zit een aantal ploegen tussen die je liever niet treft:

Bayern München

Real Madrid

Real Sociedad

Atlético Madrid

Borussia Dortmund

Manchester City

FC Barcelona

De loting voor de laatste zestien begint om 12.00 uur.

Feyenoord

De Rotterdammers verzekerden zich als landskampioen van rechtstreekse deelname aan de Champions League. De rentree op het hoogste podium was veelbelovend. Feyenoord won met 2-0 van Celtic en maakte een uitstekende indruk bij Atlético Madrid, al werd er wel met 3-2 verloren. Het elftal van trainer Arne Slot herstelde zich tegen Lazio (3-1), maar ging vervolgens onderuit tegen datzelfde Lazio, Atlético Madrid én Celtic. Daardoor moesten Slot en consorten genoegen nemen met de derde plaats en dus een ticket voor de tussenronde van de Europa League. De loting begint om 13.00 uur en de mogelijke tegenstanders van Feyenoord zijn:

SC Freiburg

Olympique Marseille

Sparta Praag

Sporting Lissabon

Toulouse

Stade Rennes

AS Roma

FK Qarabag

Ajax

Na een zeer teleurstellend afgelopen seizoen moest Ajax zich via de play-offs zien te verzekeren van deelname aan het hoofdtoernooi van de Europa League. Ludogorets werd weliswaar verslagen, maar de manier waarop was weinig hoopgevend voor het vervolg. In een groep met Brighton & Hove Albion, Olympique Marseille en AEK Athene haalde Ajax slechts vijf punten, wat uiteindelijk wel genoeg was voor een plekje in de tussenronde van de UEFA Conference League. Daarin kunnen de Amsterdammers het met Eintracht Frankfurt heel zwaar treffen.

Slovan Bratislava

KAA Gent

Dinamo Zagreb

Bodø/Glimt

Legia Warschau

Ferencváros

Eintracht Frankfurt

Ludogorets

De loting voor de tussenronde van de UEFA Conference League start om 14.00 uur.