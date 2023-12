PSV geeft transferstatement af voor winterwindow

PSV is niet bereid om welke speler dan ook te laten gaan in de komende winterstop. De Eindhovenaren kennen een geweldige eerste seizoenshelft, met nog zonder puntverlies te zijn in de Eredivisie en overwintering in de Champions League. De spelersgroep moet dan ook bij elkaar blijven, zo vindt men in het Philips Stadion.

Zelfs reservekeeper Joël Drommel mag niet vertrekken, zo weet het Eindhovens Dagblad. “PSV wil niet dat de gewaardeerde Drommel vertrekt en vindt dat hij bij de groep hoort. Net als voor kernspelers geldt voor hem dus de regel dat er geen transfer mogelijk is, tenzij het misschien gaat om een voor PSV en ook Drommel wel heel erg interessant bod”, schrijft de ochtendkrant.

De Eindhovenaren willen er alles aan doen om de selectie compleet te houden, om de goede reeks in de Eredivisie door te zetten en te kijken wat de kansen zijn in de achtste finales van de Champions League tegen Borussia Dortmund. Ook de KNVB Beker wil Bosz winnen, zo liet hij duidelijk weten. “Je hebt vier kansen per jaar om een prijs te winnen, dus je moet er alles aan doen om elke kans te benutten", zei de oefenmeester.

Drommel kwam in de zomer van 2021 voor 3,5 miljoen euro over van FC Twente, maar raakte in zijn eerste seizoen in Eindhoven zijn basisplaats kwijt aan RB Leipzig-huurling Yvon Mvogo. In de zomer van 2022 trok PSV in de persoon van Benítez een nieuwe eerste keeper aan. Toenmalig trainer Ruud van Nistelrooij stelde Drommel echter wel op in alle vijf de wedstrijden in het bekertoernooi. Die zou uiteindelijk gewonnen worden, mede doordat de doelman in de finale tegen Ajax in de strafschoppenserie de inzet van Edson Álvarez wist te keren.