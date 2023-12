PSV heeft eerste winteraankoop van 60 miljoen Zweedse kroon op het oog

PSV heeft een oogje laten vallen op Jonah Kusi-Asare. Het zestienjarige toptalent van het Zweedse AIK staat er uitstekend op bij de Eindhovenaren en zou in de winter mogelijk de overstap naar het Philips Stadion kunnen maken. PSV is niet de enige club die zaken wil doen met het ‘fysieke monster’.

Kusi-Asare wordt in zijn thuisland gezien als een van de grootste talenten van de competitie. Men in Zweden schat de kans ontzettend groot dat hij aankomende winter gaat vertrekken bij AIK. De spits ligt goed in de markt. Volgens het Zweede Sportbladet moet Kusi-Asare zo’n zestig miljoen Zweedse Kroon opleveren. Dat bedrag staat gelijk aan 5,3 miljoen euro.

PSV onderzoekt de mogelijkheden om een bod te gaan doen op het Zweedse toptalent. Het is nog maar de vraag met welke transfersom de Eindhovenaren willen komen. Ook Club Brugge zou Kusi-Asare op de korrel hebben. De aanvaller maakte in augustus dit jaar zijn debuut voor AIK. Hij is daarmee de jongste debutant van de Zweedse club.

“Met de juiste houding en instelling kan hij zo ver komen als hij wil”, sprak Thomas Berntsen, de sportief manager van AIK. “Fysiek is hij al een monster. Daarnaast beschikt hij over scorend vermogen en is hij tweebenig. Het zal lastig worden om hem te behouden”, vervolgt hij. Sportbladet weet dat er al contact is geweest tussen AIK en belangstellende clubs.