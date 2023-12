Rio Ferdinand valt één ding op als Erik ten Hag Old Trafford betreedt

Erik ten Hag kreeg dinsdagavond een 'erg positieve' reactie van de fans op het moment dat hij zijn gezicht liet zien op het veld van Old Trafford. Het elftal van de Nederlandse trainer moet drie dagen na de ontluisterende thuisnederlaag tegen Bournemouth (0-3) winnen van Bayern München, bij elk ander resultaat zit het Europese seizoen van de Engelse grootmacht er na de groepsfase van de Champions League al op.

"Het was mooi om te zien hoe je net uit de tunnel kwam", zegt Ferdinand voor de wedstrijd bij TNT Sports tegen Ten Hag, die aanschuift om met de oud-verdediger en voormalig middenvelder Paul Scholes vooruit te blikken op het cruciale duel. "Je kreeg een erg positieve reactie van de fans", vervolgt Ferdinand, die dat met het oog op het zware verlies tegen Bournemouth opvallend lijkt te vinden. "Waar heb je voor de wedstrijd van vanavond met je spelers over gepraat?", wil hij vervolgens van Ten Hag weten.

Artikel gaat verder onder video

"Het was natuurlijk een enorme teleurstelling", reageert Ten Hag. "Helemaal na afgelopen woensdag", doelt hij op de 2-1 zege die zijn elftal toen boekte tegen Chelsea. "We hebben hoge pieken en diepe dalen, maar we blijven inconsistent", legt hij de vinger op de zere plek. "We moeten klaar zijn voor elke wedstrijd, dat is een taak voor ons als staf maar ook voor de spelers", vervolgt Ten Hag.

Volg hier live het duel tussen Manchester United en Bayern München

Geen Rashford

Ten opzichte van het duel met Bournemouth kan Ten Hag niet beschikken over Marcus Rashford. De aanvaller, vorig seizoen vaak het goudhaantje voor Manchester United, viel in het weekend nog in maar ontbreekt wegens ziekte in de selectie die het om 21.00 uur opneemt tegen Bayern. Ten opzichte van de pijnlijke nederlaag voert Ten Hag twee wijzigingen door. Raphaël Varane keert terug in het hart van de defensie, waardoor Luke Shaw van het centrum terugverhuist naar de linksbackpositie en Serio Reguillon zijn basisplaats kwijt is. Voorin houdt Ten Hag spits Anthony Martial op de bank ten faveure van Rasmus Højlund.

Opstelling Manchester United: Onana; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Amrabat; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Højlund

Opstelling Bayern München: Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Koman, Musiala, Sané; Kane