RTL zette streep door optreden in Vandaag Inside voor potentiële gast

Gerard Joling zat donderdagavond bij Vandaag Inside aan de bar. De zanger zou vrijdagavond nog een liedje komen zingen in de populaire talkshow, maar daar heeft RTL – waar Joling onder contract staat – een stokje voorgestoken. Door zijn optreden bij VI werd hem bovendien een optreden bij Renze ontzegd.

Joling heeft momenteel veel succes met zijn versie van Tom Manders’ klassieker Twee Motten, waarmee hij donderdagavond in Vandaag Inside was te zien. “Hij is hard op weg naar de nummer 1-plek in de streaming top-honderd”, vertelde presentator Wilfred Genee vrijdagavond in de talkshow. “Het lijkt erop dat het een grote hit gaat worden.”

En dus was Vandaag Inside logischerwijs niet de enige talkshow die belangstelling had bij de zanger, weet Genee. “Gerard vertelde in De Wandelgangen (zie onder, red.) dat hij ook gevraagd was door Renze (talkshow, red.). Maar toen Renze had gehoord dat hij bij ons zat, mocht hij niet meer komen. Dat is een beetje flauw, toch?”, vond Genee.

René van der Gijp vond het nogal kinderachtig van RTL en Renze. “Ach, schei toch. Die mensen van RTL en die Peter van der Vorst, alsjeblieft zeg”, zei Van der Gijp, die ook meldde dat Joling vrijdagavond weer een liedje wilde komen zingen in VI. “Christmas On The Dance Floor. Altijd leuk, maar dat mag dan niet van RTL... Wat is dat voor een kleuterklas?”, vroeg Van der Gijp zich hardop af.