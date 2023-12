Ruud Gullit: ‘Feyenoord heeft een ruwe diamant gevonden, hij is een parel’

Ruud Gullit is zeer onder de indruk van . De oud-voetballer heeft heel veel bewondering voor de Mexicaanse spits van Feyenoord en maakt dat kenbaar in gesprek met het Spaanse AS. Daarnaast verwacht de analist dat de titelstrijd nog niet is beslist in de Eredivisie.

De naam van Giménez wordt mondjesmaat genoemd in de Spaanse media. De spits geldt als een belangrijk doelwit van verschillende clubs in de LaLiga. Gullit snapt hoe dat komt. “Vorig seizoen was hij al fantastisch. Feyenoord heeft een ruwe diamant gevonden, dat hebben ze echt heel erg goed gedaan”, zegt de ex-prof.

Artikel gaat verder onder video

“Giménez is een parel, een geweldenaar”, gaat Gullit verder. De Mexicaan was dit seizoen in de Eredivisie al goed voor liefst achttien doelpunten. Met die enorme doelpuntenproductie heeft Giménez zijn ploeg echter niet aan de koppositie geholpen. “Ik denk dat Feyenoord nog altijd in de race is. Maar het blijkt hoe moeilijk het is om de titel twee keer op rij te winnen”, zegt Gullit.

“Ze spelen met dezelfde energie en kracht als voorheen. Je ziet nu alleen dat tegenstanders weten wat Feyenoord probeert te doen”, vervolgt de analist. Niet alleen Gullit is lyrisch over Giménez. Tegenover ESPN liet Real Madrid-icoon Hugo Sánchez weten dat hij hoopt dat de Mexicaanse spits ‘zo snel mogelijk naar een grote club vertrekt’