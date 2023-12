Van Nistelrooij kreeg na PSV-vertrek pijnlijke trap na op de radio: ‘Ik dacht: wauw, what the fack’

Ruud van Nistelrooij heeft tegenover De Volkskrant voor het eerst gereageerd op zijn vertrek bij PSV. De oefenmeester stapte aan het eind van vorig seizoen op veelbesproken wijze op bij de Eindhovenaren. Van Nistelrooij geeft aan dat sommige dingen hem nog altijd raken over het vertrek bij de Eindhovense club.

Zo kreeg de 47-jarige onlangs een pijnlijke trap na op de radio. “In de auto luisterde ik een keer naar de radio. Maurice Steijn moest weg bij Ajax. Dat ging dan zo in een analyse: ‘Zoals we bij PSV zien, met Peter Bosz, is er eindelijk een goede trainer. Dat doet pijn”, vertelt Van Nistelrooij. “Dan denk je: wat wordt hier nu eigenlijk gezegd?”

Van Nistelrooij hekelt de manier waarop sommige mensen in de media praten. “Weten ze überhaupt wat het verhaal van ons seizoen was, hoe daar is gepresteerd, hoe talenten en het team zich hebben ontwikkeld, voor hoeveel er is verkocht, in welke omstandigheden is gewerkt?”, zegt de oefenmeester, die vorig seizoen vlak voor de laatste speelronde tegen AZ opstapte bij de Eindhovenaren.

“Er wordt zo iets hards gezegd, zonder context, terwijl ik langs een mooi weiland met koeien rijd. Dan denk ik: wauw, what the fack”, zegt Van Nistelrooij. Een gebrek aan steun, zo kan de onverwachte breuk tussen de oud-spits en PSV uiteindelijk kort samengevat worden.