Giménez blijft Feyenoord trouw: 'Dat acht ik inmiddels toch wel uitgesloten'

Feyenoord gaat in de komende transferwindow geen afscheid meer nemen van (22). De Mexicaanse spits stond in de zomer volop in de belangstelling bij de Rotterdammers, maar ondanks zijn achttien doelpunten in de eerste seizoenshelft in de Eredivisie, is een wintertransfer zeer onwaarschijnlijk.

Dat meldt RTV Rijnmond-journalist Dennis van Eersel althans. “Dat acht ik inmiddels toch wel uitgesloten”, vertelde hij over de mogelijkheid dat Giménez in de komende winter vertrekt uit De Kuip. “Ook met de Champions League-campagne die ze hebben gehad”, doelde hij op de teleurstellende uitschakeling van de Rotterdammers, waarin de spits in vier duels slechts twee goals maakte. “Ik denk dat Feyenoord er niet aan meewerkt en hijzelf misschien ook wel op het punt is gekomen dat hij denkt dat het beter is om te blijven.”

Mario Been weet wat belangrijk is voor Giménez, als hij wél een volgende stap maakt. “Hij moet een stap maken naar een club, waar hij elke week gaat voetballen. Ik hoop dat hij nog twee jaar bij Feyenoord blijft, maar als je ergens naartoe gaat, waar je niet speelt, dan ga je juist twee stappen terug”, dacht de analist.

Inkomende transfers Feyenoord

In het eindejaarsgesprek kwamen ook de inkomende transfers van Feyenoord ter sprake. Yankuba Minteh en Ramiz Zerrouki (Afrika Cup) en Ayase Ueda en Alireza Jahanbakhsh (Azië Cup) gaan binnenkort voor mogelijk anderhalve maand weg bij de Rotterdammers en dus weet Van Eersel dat er wat moet gebeuren qua inkomende transfers. “Het zal gaan, gezien de financiën, om huurtransfers”, voorspelde de journalist. “Maar in de voorste linie denk ik dat Feyenoord in elk geval zal proberen spelers aan te trekken.”