Feyenoord-fans imponeren in Schotland: 'Geen club ter wereld heeft gepassioneerdere supporters'

Feyenoord besloot het Champions League-avontuur woensdagavond met een 2-1 nederlaag op bezoek bij Celtic, maar de meegereisde fans hebben diepe indruk op de Schotten gemaakt. De krant The Herald schrijft bewonderend over het grote aantal supporters dat meereisde met de Rotterdammers en de manier waarop zij zich op Celtic Park manifesteerden.

"Feyenoord mag dan niet meer de grootmacht zijn die het was toen Celtic in 1970 in San Siro werd verslagen", begint de krant de loftuiging, "maar hun supporters zijn gepassioneerder en luidruchtiger dan welke dan ook ter wereld." Alleen het aantal fans dat de reis naar Schotland maakte dwingt respect af: "Niet minder dan vijfduizend uitsupporters waren vanuit Rotterdam naar Glasgow getrokken, ondanks het feit dat er voor hun helden niets meer op het spel stond", schrijft de krant bewonderend.

Artikel gaat verder onder video

Zelfs de bepaald niet als kinderachtig bekendstaande Celtic-fans moesten hun meerdere erkennen in die van Feyenoord, zo stelt de krant bovendien vast. "Ze overstemden hun tegenhangers met hun gezang en geklap, vanaf de aftrap tot het laatste fluitsignaal. Op een gegeven moment zongen ze: 'Your support is f****** s***!"

De massale support ten spijt wist Feyenoord geen punten te pakken in het duel op Celtic Park. Voor de thuisclub was de zege op de Rotterdammers meer dan welkom: de Celtic-fans konden voor het eerst in tien jaar weer eens een overwinning in een thuisduel in de Champions League vieren. Opvallend genoeg was de laatste club die uit bij de Schotse kampioen onderuit ging in het miljardenbal Feyenoords aartsrivaal Ajax, in 2013.