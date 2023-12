'Selectie Manchester United woest op tweetal na lekken in media over Erik ten Hag'

De selectie van Manchester United is woedend op een tweetal spelers die de afgelopen tijd naar de media hebben gelekt. Het duo - dat niet bij naam genoemd wordt - ventileerde de frustraties over trainer Erik ten Hag, die door de tegenvallende resultaten in zijn tweede seizoen op Old Trafford onder een vergrootglas is komen te liggen.

Afgelopen weekend verloor het United van Ten Hag de uitwedstrijd bij een zeer dominant Newcastle United met 1-0. Maandag wist Sky Sports te melden dat de oud-trainer van Go Ahead Eagles en Ajax 'de helft van de kleedkamer kwijt is'. De frustraties van de halve spelersgroep zouden zich vooral rond de managementkwaliteiten van Ten Hag ophopen; de spelers vinden dat hij zich 'gevoeliger in de omgang' zou moeten opstellen.

Artikel gaat verder onder video

Een dag later meldt FootballTransfers dat de verhalen over Ten Hag bij twee gefrustreerde spelers weg zouden komen. "Er zijn wat verschillen in de kleedkamer, maar de meerderheid van het team is boos dat vertegenwoordigers van twee spelers naar de pers zijn gestapt", schrijft de site. "Deze lekken maken het veel groter dat er feitelijk gewoon twee individuen ontevreden zijn over het vele loopwerk dat ze op de training moeten verrichten, of niet wordt opgesteld op een bepaalde positie", vervolgt het artikel. "Het gevoel bestaat dat bepaalde spelers weten dat ze de macht hebben om de trainer te laten wegsturen, zoals ze dat al eerder hebben gedaan, als het niet gaat zoals zij willen."

Toch zou het sentiment dat het anonieme duo richting de media heeft verspreid wel degelijk breed leven in de kleedkamer, maar dan vooral vanwege het feit dat Ten Hag zoveel inspraak zou hebben op het transferbeleid. "Maar het feit dat zulke ideeën hun weg naar de kranten hebben gevonden is een grotere zorg", weet FootballTransfers.

Na veertien speelronden staat Ten Hag slechts zevende met Manchester United, met vijf punten achterstand op de vierde plek van Aston Villa die na dit seizoen recht geeft op een startbewijs voor de Champions League. De druk staat er dan ook vol op om woensdag in de midweekse speelronde drie punten te pakken tegen het eveneens kwakkelende Chelsea, dat tiende staat en om 21.15 uur de volgende tegenstander is op Old Trafford.

Niet welkom

Manchester United heeft in een reactie op de verhalen besloten een viertal media, waaronder de Daily Mirror, te weren van de persconferentie voorafgaand aan het duel met Chelsea. "We hebben actie ondernomen tegen verschillende media-organisaties", wordt een woordvoerder van de club geciteerd, "niet omdat ze artikelen publiceren die we niet leuk vinden, maar omdat ze dat hebben gedaan zonder eerst contact met ons op te nemen om ons de kans te geven commentaar te leveren, zaken tegen te spreken of in context te plaatsen."