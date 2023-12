Slot benoemt grootste kwaliteit PSV: 'M'n vrouw zegt eigenlijk nooit wat over voetbal, maar...'

Feyenoord-trainer Arne Slot is niet de enige die onder de indruk is van de aanvalskracht van PSV. De Eindhovenaren zijn zondagmiddag te gast in Rotterdam-Zuid en de partner van Slot wees nog maar eens op misschien wel de grootste kwaliteit van de huidige koploper: het scorend vermogen in het elftal van coach Peter Bosz.

Slot moest vrijdagmiddag op de persconferentie antwoord geven op de vraag wat hij ervan vond dat PSV-aanvaller Johan Bakayoko vorige weekeinde in de uitwedstrijd tegen FC Twente niet zijn tweede gele kaart ontving, een rode kaart ontliep en dus ‘gewoon’ in actie kan komen in De Kuip. “Je collega vroeg net naar Bakayoko en ook als hij niet had gespeeld, had PSV uitstekende vervangers voor hem gehad. Dat geldt ook voor Lang en Lozano”, reageerde Slot op het feit dat de tegenstander van zondag twee belangrijke aanvallers mist.

De trainer van de regerend landskampioen verwacht echter niet dat PSV in de problemen komt nu Noa Lang en Hirving Lozano niet van de partij zijn. Lang maakte in Enschede zijn rentree binnen de lijnen, maar heeft een terugval gehad. Lozano viel woensdagavond geblesseerd uit tegen Sevilla. “Ik denk dat dit een van de krachten is van PSV, dat ze zóveel scorend vermogen hebben”, vertelde Slot. “Mijn vrouw zegt eigenlijk nooit wat over voetbal, laat staan iets zinnigs over voetbal. Maar zij zei gisteren (donderdag, red.) all of a sudden tegen mij: ik vind dat bij PSV zoveel spelers een goal kunnen maken. Dat was toch een scherpe analyse van haar, want er zijn er héél veel die er bij hen een goal kunnen maken.”

PSV won niet alleen de eerste dertien competitiewedstrijden, maar was ook al 48 keer trefzeker. Luuk de Jong is met tien doelpunten de clubtopscorer. Overigens kan Feyenoord er ook wat van. De Rotterdammers deden het net al veertig keer trillen. Santiago Giménez nam liefst zestien treffers voor zijn rekening. De Mexicaan maakte er afgelopen zaterdag tegen Excelsior nog drie.