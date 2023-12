Slot heeft na verloren topper tegen PSV twee twijfelgevallen bij Feyenoord voor duel met FC Volendam

Feyenoord krijgt donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam de kans om de zure nasmaak van de verloren kraker tegen PSV deels van zich af te spelen, maar het is de vraag of Arne Slot dan een beroep kan doen op en . Beide aanvallers kwamen zondag in de tweede helft als invallers binnen de lijnen, maar zijn niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Dat meldt Rijnmond Sport maandagmiddag althans.

Ueda maakte afgelopen zomer de overstap van Cercle Brugge naar Feyenoord. De Rotterdammers tastten diep in de buidel voor de komst van Ueda, maar hij moet vooralsnog, en daar zal voorlopig geen verandering in komen, Santiago Giménez voor zich dulden. De Mexicaan is bezig aan een ijzersterk seizoen en maakte tegen PSV alweer zijn zeventiende competitietreffer. Feyenoord ging in de tweede helft met Ueda naast Giménez nog op jacht naar een goed resultaat, maar dat zat er niet in.

Minteh maakte eveneens in het tweede bedrijf zijn opwachting in de ploeg van Slot. De huurling van Newcastle United had een paar dagen eerder in de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid in de Champions League nog een basisplaats. Hij begon hoopgevend aan het duel met een aantal veelbelovende dribbels, maar toonde zich opnieuw een grillige speler en werd in de tweede helft dan ook naar de kant gehaald. In de topper tegen PSV begon Minteh dus op de bank. Als invaller slaagde hij er niet in het verschil nog te maken.

Of Ueda en Minteh donderdag tegen FC Volendam van de partij zijn, zal de komende dagen uit tests moeten blijken. Slot kon in de afgelopen wedstrijden ook al geen beroep doen op Alireza Jahanbakhsh.