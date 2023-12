Sneijder reageert op seksgeluiden tijdens loting, Genee maakt flauwe grap

Wesley Sneijder keek vreemd op, toen de EK-loting zaterdag werd verstoord door seksgeluiden. YouTuber Daniel Jarvis had een telefoon verstopt onder een tafel en belde daarnaar tijdens de loting. Sneijder, die als een van de genodigde oud-topvoetballers de loting verrichtte, noemt de situatie ‘best wel gek’.

“Je verwacht het niet”, vertelt Sneijder twee dagen later bij Veronica Offside. “We waren al even bezig. Volgens mij waren pot 1, 2 en 3 al geweest. We gingen naar de laatste pot, met Laudrup. Toen ging het geluid ineens af. Bij ons, achter de desk, klonk het heel hard.”

Artikel gaat verder onder video

Sneijder probeerde het geluid zo snel mogelijk te lokaliseren. “Iedereen had een speakertje, geconnect aan de microfoon. Ik dacht dat het daaruit kwam. Ik zei nog tegen Matuidi, die naast mij stond: ‘Trek die stekker eruit.’ Maar het bleek dus dat er een telefoon onder de tafel was geplakt. “

Ondertussen moest iedereen ‘serieus blijven’. “Laudrup moest doorgaan waar hij mee bezig was. Ik stond ernaast en kwam niet meer in beeld. Buffon en ik moesten wel even lachen. Natuurlijk, het zijn leuke dingen. Aan de andere kant is het wel gek dat dit kan gebeuren, dat iemand daar ’s middags kan lopen en iets onder de tafel kan plakken. Dat is ook waarom de UEFA een onderzoek is gestart.”

Flauwe grap

Wilfred Genee, de presentator van Veronica Offside, introduceerde het onderwerp met een flauwe grap. Terwijl Sneijder sprak over een overwinning van zijn amateurclub DHSC, liet Genee de seksgeluiden horen en keek hij onder de tafel of er een telefoon verstopt was. "Verrassend weer", zei Sneijder lachend.