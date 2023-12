Sontje Hansen had met één persoon bij Ajax continu discussies: 'Het ging maar door...'

had in zijn periode als speler van Ajax veel discussies met trainer Mitchell van der Gaag, zo heeft hij verteld in het programma Kick 't Met van Ziggo Sport. De aanvaller van NEC had in zijn tijd in Amsterdam moeite om discussies uit de weg te gaan.



"Ik kan gewoon eerlijk zijn: als kleine jongen was ik altijd stil, maar lastig", blikt de vleugelaanvaller, die de hele jeugdopleiding van Ajax heeft doorlopen, terug. "Als ik het ergens niet mee eens was, kreeg je het te horen. Maakt niet uit wie", geeft Hansen aan, die spijt heeft van die keuzes: "Nu ben ik ouder en denk ik: had ik mijn mond maar gehouden."

De 21-jarige aanvaller uit Hoorn haalt Van der Gaag, oud-trainer van Jong Ajax en momenteel de assistent van Erik ten Hag, aan als voorbeeld. Met de oefenmeester had de aanvaller regelmatig discussies: "Met Mitchell van der Gaag ging het ook steeds hetzelfde: hij zei iets, ik zei iets. Hij zei weer iets, ik zei weer iets. Zo ging het maar door. Ik dacht niet: hij gaat maar door, ik moet stoppen", geeft Hansen aan, die zich naar eigen zeggen sterk heeft verbeterd op dit vlak. Situaties zoals met Van der Gaag komen tegenwoordig minder vaak voor bij de NEC'er.