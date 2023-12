Speler van 17 jaar en 286 dagen oud is donderdag aanvoerder bij Ajax

neemt donderdagavond de rol van aanvoerder op zich in het duel tegen het Griekse AEK Athene, zo deelde trainer John van 't Schip woensdagmiddag mee tijdens de persconferentie. Hato zal de band dragen wegens de afwezigheid van zowel Steven Bergwijn als Steven Berghuis.

Normaal gesproken is Bergwijn de aanvoerder van de Amsterdamse club, maar de linksbuiten van de nummer vijf in de Eredivisie ontbreekt vermoedelijk vanwege een blessure. Daarna zou Berghuis in aanmerking komen voor de aanvoerdersband, maar de ervaren middenvelder is geschorst na het ontvangen van een rode kaart tegen Olympique Marseille.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de persconferentie werd Van 't Schip gevraagd wie donderdagavond de aanvoerdersband zal dragen: "Dat zal Hato zijn," zei de coach van Ajax zonder enige twijfel. Het feit dat de centrumverdediger nu al aanvoerder is, is opmerkelijk gezien de geboren Rotterdammer slechts 17 jaar en 268 dagen oud is. Het toont het vertrouwen aan dat de trainer van de Amsterdammers heeft in deze jongeling.