Standard Luik baart opzien met beslissing op oudejaarsdag: ‘Wat verwachten jullie dan?’

Standard Luik heeft vlak voor de jaarwisseling afscheid genomen van Carl Hoefkens. De Belg werd een paar maanden geleden nog aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, maar heeft in het laatste weekeinde van 2023 te horen gekregen dat hij moet vertrekken. De reden daarvoor zijn de zeer teleurstellende resultaten in de competitie.

Standard bezet momenteel de negende plaats in de Jupiler Pro League. De voorsprong op de dertiende plek, die na dertig competitiewedstrijden deelname aan de degradatieronde betekent, is slechts twee punten. Er zijn na de jaarwisseling weliswaar nog tien competitieduels te spelen, maar het heeft er momenteel weinig van weg dat Standard snel de weg omhoog in zal zetten. De laatste keer dat de club uit Luik een competitiewedstrijd wist te winnen, was op 25 november tegen Genk (1-0). Daarna ging het mis tegen Club Brugge en KV Mechelen en kon het niet winnen van Anderlecht, Charleroi en STVV.

Het gelijkspel tegen STVV van afgelopen woensdag is de spreekwoordelijke druppel geweest voor de clubleiding. Standard laat zondagmorgen via de officiële kanalen weten dat het ‘na de ontgoochelende sportieve resultaten’ heeft besloten om de samenwerking met Hoefkens stop te zetten. “Standard wil Carl bedanken voor zijn toewijding de laatste maanden. Onze club zal vanaf nu op zoek gaan naar een nieuwe coach voor onze eerste ploeg”, leest het. Standard hervat de competitie op 20 januari met een thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk. De ploeg uit Luik eindigde vorig seizoen nog op de zevende plaats. In België kwalificeren de bovenste zes ploegen zich voor de kampioenschapsronde. Standard heeft momenteel negen punten minder dan nummer zes Antwerp FC.

Voor Hoefkens is zijn ontslag bij Standard de tweede vroegtijdige dienstbeëindiging op een rij. De Belg begon het vorige seizoen nog als hoofdtrainer van Club Brugge, waar hij in de drie seizoenen ervoor werkzaam was als assistent. Hoefkens werd echter al op 27 december 2022 op straat gezet. Zijn huwelijk met Standard is dus eveneens uitgelopen op een teleurstelling. Het besluit van Standard wordt overigens niet door iedereen gewaardeerd. “Jullie staan in de rangschikking op een plaats die overeenkomt met de kwaliteit van jullie spelerskern, wat verwachten jullie dan?”, schrijft iemand op X. Een ander vindt de dankwoorden ‘hypocriet’. “We hebben gewoon te weinig kwaliteit in de ploeg. Doe daar eerst iets aan in plaats van nu al jaren de schuld bij trainers te leggen.”