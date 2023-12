'Peperdure misser Steijn en Van Halst bij Ajax: streep door komst gewild Nederlands talent dat Mislintat wilde'

(22) maakt momenteel ontzettend veel indruk bij Bologna in Italië. De Nederlandse aanvaller kwam in de zomer over van Bayern München en is inmiddels gigantisch gestegen in marktwaarde. Sven Mislintat had Zirkzee ook naar Ajax willen halen, zo blijkt uit een reconstructie van Het Parool.

De inmiddels alweer vertrokken Mislintat had bij Ajax weinig tegenspraak meer door ontwikkelingen binnen Ajax, ‘met commissarissen zonder draagvlak, een incomplete directie, disfunctionerende scouting en een onthoofde jeugdopleiding’. President-commissaris Pier Eringa hield zich desondanks aan de gangbare regels bij Ajax, waarbij de Raad van Commissarissen op afstand blijft.

“Van Halst was als ‘voetbalcommissaris’ de vooruitgeschoven post van de rvc, samen met oud-jeugdspeler en commissaris Cees van Oevelen. Dit duo bood wel enig tegenspel”, weet het dagblad. “Met Steijn keerden ze zich bijvoorbeeld tegen de door Mislintat gewenste komst van Joshua Zirkzee van Bologna.” Met Georges Mikautadze en Chuba Akpom werden wel twee aanvallers gehaald, maar beduidend minder succesvol dan Zirkzee momenteel in de Serie A is.

Het was niet de enige transfer waar Van Halst en consorten een streep doorheen zetten. “Na aanvankelijke goedkeuring blokkeerde de rvc slechts de transfer van Edoeard Spertsjan, omdat hij onder contract stond bij een Russische club. Vanwege de Oekraïne-oorlog en de sancties vond de rvc dat bij nader inzien ongepast”, aldus Het Parool.