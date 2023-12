Joshua Zirkzee voorpaginanieuws in Italië: 'Bovenaan de lijst om man van 83 miljoen op te volgen'

Serie A-sensatie siert vrijdag de voorpagina van de Italiaanse krant Tuttosport. De Nederlandse spits van Bologna werd eerder al in verband gebracht met een transfer naar AC Milan, Napoli en een terugkeer naar Bayern München, maar zou inmiddels ook bovenaan het verlanglijstje van Juventus staan om Dusan Vlahovic op te volgen.

Zirkzee trof in de competitie al zeven keer doel namens Bologna, dat verrassend de vierde plaats op de ranglijst inneemt. Bij De Oude Dame beleeft Vlahovic met vijf treffers vooralsnog een teleurstellend seizoen. De Serviër kwam in januari 2022 voor 83 miljoen euro over van Fiorentina, maar zou alweer op de nominatie staan komende zomer verkocht te worden.

In dat geval zou Zirkzee dus kandidaat nummer één zijn om hem op te volgen. Het feit dat hij over een clausule beschikt waardoor hij voor een beperkte transfersom op te pikken zou zijn spreekt daarmee in zijn voordeel. Italiaanse media houden het op een bedrag van 40 miljoen euro, maar in Duitsland spreekt BILD van een bedrag van 20 tot 25 miljoen. Bij Bologna ligt Zirkzee nog vast tot medio 2026.

Ajax en Oranje

Afgelopen zomer zou toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat zich sterk hebben gemaakt voor de komst van Zirkzee naar Ajax. De scoutingafdeling van de club zou echter een negatief advies hebben afgegeven. Bovendien zou de spits niet van zaakwaarnemer hebben willen wisselen om een transfer mogelijk te maken, stelde clubwatcher Mike Verweij vorige week. Inmiddels krijgt bondscoach Ronald Koeman steeds vaker het advies om Zirkzee een kans in het Nederlands elftal te gunnen. Pierre van Hooijdonk noemde de 22-jarige spits afgelopen zondag nog 'een geweldenaar' in Studio Voetbal en kreeg op X de nodige bijval met zijn oproep aan Koeman.