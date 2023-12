Berghuis valt stil tijdens interview: 'Ja, naja'

liet zondagmiddag tegen PEC Zwolle een gigantische kans liggen. Voor open doel besloot de aanvaller van Ajax de bal aan te nemen, maar deed dat dusdanig verkeerd, dat hij vervolgens niet meer kon scoren. Toen hij in gesprek met ESPN werd geconfronteerd met die misser, viel het interview enigszins stil.

“Ik moest denken aan het moment tegen NEC, dat was ook zo’n gek moment”, zei vragensteller Chrstian Willaert van ESPN. “Ja, ik wilde de bal aannemen en binnentikken”, blikte Berghuis terug op zijn misser. “Uiteindelijk floot de grensrechter voor buitenspel van Kenneth Taylor. Maar het ziet er knullig uit. Helaas.” Daarop was de aanvaller stil, terwijl de microfoon onder zijn neus bleef hangen.

“Ik denk dat je zelfs schrikt van deze kans”, vulde de vragensteller daarop maar in voor de tweede aanvoerder van Ajax. “Ja, naja”, waarop Berghuis een knikje gaf. Of hij blij was met het vlagsignaal? “Uiteindelijk had het niet uitgemaakt, dus ja. Het is wat het is.”

Over het puntverlies van Ajax was Berghuis ook duidelijk: “We waren niet goed genoeg, maar trokken de wedstrijd wel naar ons toe. Ik had alleen niet echt het gevoel grip te hebben, dan kan het altijd gelijk worden”, was Berghuis kritisch op het spel van de Amsterdammers. “We hebben meer van dit soort wedstrijden gespeeld. Heerenveen-thuis. Sparta-thuis. We moeten ons beter ontwikkelen in veel aspecten”, aldus de aanvaller.