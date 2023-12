Tadic: 'Ajax heeft hem misbruikt en als een baksteen laten vallen'

Ajax is niet op een juiste manier omgesprongen met John Heitinga. Die mening is Duan Tadic toebedeeld. De inmiddels vertrokken aanvoerder van de Amsterdammers stelt dat het clubicoon meer steun had verdiend in moeilijke tijden.

“Ajax heeft hem misbruikt en als een baksteen laten vallen”, vertelt Tadic bij Voetbal International over de man die vorig seizoen naar voren werd geschoven als interim-coach. “Toen eind januari Alfred Schreuder weg moest, moest John Heitinga de club redden. Maar een paar maanden later mocht hij niet eens meer assistent zijn bij de club…”

Dat was volgens Tadic zeer onrechtvaardig. “John gaf alles voor Ajax. Ajax is alles voor hem, zijn leven. Ik heb hem ervaren als een geweldige trainer en heel prettig persoon, met moed en een goede persoonlijkheid. Hij lapte ons op, bracht een bepaald bewustzijn terug en is een echte Ajax-man”, aldus de huidige speler van Fenerbahçe SK.

“Hij wist wat er nodig was, wat Ajax betekende. Hij probeerde die mentaliteit ook over te brengen en het scheelde niet veel of we hadden met hem het seizoen alsnog gered”, meende Tadic, die daarbij doelde op de wedstrijd tegen Feyenoord, waarin Mohammed Kudus een kans miste en Lutsharel Geertruida aan de andere kant uiteindelijk de winnende maakte in de Johan Cruijff Arena (2-3).

“Verlies in plaats van winst. We weten nooit hoe het anders was verlopen. Maar ik denk dat John het maximale eruit heeft gehaald. In plaats van waardering en hulp, werd hij op straat gezet. Dat vond ik heel kwalijk”, stak Tadic zijn mening niet onder stoelen of banken.