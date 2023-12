Ten Voorde tipt Eredivisie-club: 'Ik zou er een nieuwe trainer neerzetten'

Vitesse doet er verstandig aan om voor het restant van het Eredivisie-seizoen een nieuwe trainer aan te trekken. Edward Sturing nam in Arnhem de honneurs waar tot de winterstop, maar over zijn positie moet nu ook een knoop worden doorgehakt. Leon ten Voorde denkt in de voetbalpodcast van het AD dat de club beter kan doorschakelen.

“Hij heeft zijn laatste wedstrijd met 5-0 verloren. We zijn heel opportunistisch, maar dat kan niet”, vond journalist Leon ten Voorde, die interim-coach Sturing wel enorm respecteert. “Hij is een monument bij die club, maar wat telt nu? Telt dat sentiment nu nog? Ik zou er een nieuwe trainer neerzetten.”

Artikel gaat verder onder video

John van den Brom liet zijn eigen naam vallen in het GelreDome. “Ik denk dat Van den Brom heeft gevraagd of de journalist aan hem wilde vragen of zijn naam was gevallen. Zo is het gegaan, denk ik”, glimlachte Ten Voorde. “Het is natuurlijk een enorme soap. Misschien voor de bühne kun je Van den Brom daar neerzetten. Hij is toch een Vitesse-man met een groots verleden. Maar of Edward Sturing daar mee akkoord gaat…”

Technisch directeur Benjamin Schmedes moet daarover de knoop doorhakken, maar ook hij vertrekt na dit seizoen bij Vitesse. “Maar je vraagt je af wat die man gaat doen de rest van het jaar?”, vroeg Ten Voorde zich hardop af, gezien de beperkte financiële middelen in Arnhem. Vitesse speelt donderdagavond nog tegen sc Heerenveen in de KNVB Beker en in de voetbalpodcast denken ze dat Van den Brom in het stadion zal zitten als hij daadwerkelijk oren heeft naar een dienstverband in Arnhem.