Na Heracles Almelo wordt ook Vitesse gelinkt aan nieuwe trainer na winterstop

Volgens De Telegraaf zou Erwin van de Looi in beeld zijn bij Heracles Almelo als opvolger van de ontslagen John Lammers. Heracles is niet de enige Eredivisieclub die op zoek is naar een nieuwe oefenmeester, want ook Vitesse wil na de winterstop een nieuwe trainer aan het roer hebben. John van den Brom staat open voor deze functie.

De Arnhemmers staan momenteel onderaan in de Eredivisie, en kregen tot overmaat van ramp met 5-0 op de broek in de uitwedstrijd tegen directe concurrent Almere City. Edward Sturing is op dit moment de interim-trainer van Vitesse, al wil de Arnhemse club na de winterstop een definitieve opvolger van Phillip Cocu aanstellen.

Artikel gaat verder onder video

Van den Brom werd zondag op straat gezet door het Poolse Lech Poznan, waar hij sinds de zomer van 2020 trainer was. De oud-trainer van Vitesse geeft in gesprek met ESPN aan dat hij open staat voor een nieuw dienstverband in Arnhem. “Ik wil altijd werken. Deze periode moet niet te lang duren. Niets is leuker dan met die gasten (spelers, red.) bezig te zijn. Ik ga afwachten tot er iets komt”, zegt Van den Brom.

“Gezien mijn verleden niet raar dat ik genoemd word”, zegt de oefenmeester nog meer. Van den Brom geeft verder aan dat er nog geen contact is geweest tussen hem en de hekkensluiter van de Eredivisie. In het verleden werkte de 57-jarige Amersfoortse voor onder meer FC Utrecht, AZ en Anderlecht.