'Heracles Almelo heeft voormalig FC Groningen-trainer hoog op het lijstje'

Heracles Almelo heeft Erwin van de Looi (51) op de korrel als mogelijke opvolger van de deze week ontslagen John Lammers. De voormalig bondscoach van Jong Oranje zit momenteel zonder club en kan direct instappen. Hij zou hoog op het wensenlijstje staan van de Eredivisie-club.

Dat weet De Telegraaf. Technisch directeur Nico-Jan Hoogma werkte bij de KNVB bovendien eerder samen met Van de Looi, toen hij als directeur topvoetbal actief was in Zeist. Daardoor weet Hoogma wat voor vlees hij in de kuip haalt met de voormalig trainer van FC Groningen en Willem II.

Van de Looi was met FC Groningen succesvol met het winnen van de beker, maar bij Willem II stapte hij voortijdig op, nadat de supporters zich tegen hem hadden gekeerd. Bij Jong Oranje was zijn periode uiteindelijk ook geen succes, want het laatste eindtoernooi draaide uit op een behoorlijke mislukking.

Na het ontslag van Lammers was er tegen Feyenoord niet bepaald sprake van een schokeffect bij Heracles Almelo, want er werd zondag met 0-4 verloren van de Rotterdammers. Assistent Hendrie Krüzen (foto) gaf al te kennen dat ook hij gekend wordt in de keuze voor een nieuwe trainer in Almelo, die er op 2 januari zeker zou staan.