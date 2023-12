Toon Gerbrands kreeg snel na vertrek bij PSV aanbieding van Eredivisie-topclub

Toon Gerbrands heeft na zijn vertrek bij PSV verschillende aanbiedingen gehad om snel terug te keren in de voetballerij. De algemeen directeur van de Eindhovenaren vertrok dit kalenderjaar uit het Philips Stadion, maar kon vrijwel direct weer aan de bak. Het Eindhovens Dagblad weet dat er meerdere aanbiedingen kwamen voor hem.

De ochtendkrant schrijft op basis van een gesprek met de bestuurder dat er ‘twee grote buitenlandse clubs’ hem een aanbiedingen deden om de leiding te nemen binnen de club. “Ook in Nederland wilden meerdere clubs hem als nieuw bestuurlijk boegbeeld, ook in de top van de eredivisie”, meldt het ED, dat daarbij dus vermoedelijk doelt op AZ, Ajax of Feyenoord.

“Het antwoord was nee, want ik wil niet meer in dienstverband in een gezagsverhouding werken. Anderen zouden het misschien anders doen, maar trek ik een deur achter me dicht, dan blijft die dicht. Stel ik een einddatum, dan wijk ik er niet van af”, licht Gerbrands zijn besluit toe bij de ochtendkrant.

Bij NAC Breda begon Gerbrands wel een korte klus: namelijk het opzetten van een nieuwe structuur. “Bij NAC ben ik waarschijnlijk nog een korte periode, maar er is meer waar ik tijd voor heb", vertelt Gerbrands over zijn huidige werkzaamheden. "Ik coach op dit moment meerdere topmensen uit het bedrijfsleven, die vraagstukken op het gebied van leiderschap met me doornemen. En soms ook heel persoonlijke situaties. Er zijn veel aanvragen voor lezingen en het enige wat me heeft verbaasd, is dat zich geen goede doelen meer hebben gemeld. Ik heb jaren Spieren voor Spieren gediend en had verwacht dat dat nog tot een vervolg zou leiden.”