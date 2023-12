Trainer Hercules toonde beelden van vernedering van Ajax op 4 oktober 2022

Shanon Carmelia heeft onthuld hoe USV Hercules is klaargestoomd voor de bekerontmoeting met Ajax. Trainer René van der Kooij liet zijn spelersgroep in de voorbereiding beelden zien van een pijnlijke avond van de Amsterdammers.

De 34-jarige Carmelia zorgde donderdagavond met zijn teamgenoten van Hercules voor een gigantische stunt door Ajax uit de KNVB Beker te kegelen. "Niet normaal. Dit is het mooie van bekervoetbal", begint de verdediger voor de camera van ESPN. "De trainer en staf hadden een plan. Sommige jongens deden daar een beetje laks over. René liet beelden zien van de wedstrijd tegen Napoli (de nederlaag van Ajax op 4 november 2022 in de Champions League, red.), hoe ze compact verdedigden. We hadden een plan en dat heeft gewoon gewerkt. Ik ben hartstikke trots op het team."

Nooit eerder werd Ajax in het bekertoernooi uitgeschakeld door een amateurclub. "Dit is gewoon uniek. Als je Ajax kan pakken, dan is het dit seizoen. Is Hans Kraay nog in de studio?", grapt Carmelia.

Als ervaren speler weet de rechtsback wat er in een grote wedstrijd wordt gevraagd. "Je moet gewoon rustig blijven in je kop. En extra geconcentreerd zijn, want Ajax heeft een naam. Op het veld moet je je echter niet minder voelen dan de jongens van Ajax."