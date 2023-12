UEFA maakt prijzengeld EK 2024 bekend: Nederland kan flinke bonus ophalen in Duitsland

De prijzenpot voor het EK van 2024 is zaterdagmiddag bekend gemaakt door de UEFA. De winnaar van het Europese landentoernooi kan in totaal een bedrag 28,25 miljoen euro bijschrijven. In totaal is er een bedrag van 331 miljoen euro beschikbaar gesteld door de UEFA.

Dit bedrag is even hoog als dat van het EK in 2020. Ieder deelnemend land is gegarandeerd van 9,25 miljoen euro. In totaal zijn er dus al 21 ploegen verzekerd van dat bedrag. Voor een overwinning op het EK in de groepsfase ontvangt het desbetreffende land één miljoen euro, waar een gelijkspel gelijk staat aan vijfhonderdduizend euro.

Hoe verder een land in het toernooi komt, hoe hoger de bedragen worden. Kwalificatie voor de achtste finale levert anderhalf miljoen euro op, terwijl de kwartfinale gelijk staat aan tweeënhalf miljoen euro. De halve finale betekent een geldbedrag van vier miljoen euro. Het land dat het EK wint, ontvangt acht miljoen euro, waar de verliezend finalist vijf miljoen euro mag bijschrijven.

Als een land álle poulewedstrijden wint en vervolgens de beker mee naar huis neemt, kan het maximaal 28,25 miljoen euro verdienen. Het EK in Duitsland behoort niet tot het lucratiefste toernooi ooit. In het WK in Qatar van 2022 werd een bedrag van 424 miljoen euro verdeeld onder de deelnemende landen.