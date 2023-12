United-fans hebben genoeg van Ten Hag en trekken pijnlijke vergelijking met Louis van Gaal

Manchester United en Erik ten Hag kregen zaterdagmiddag opnieuw een dreun toen het met 2-0 op de broek kreeg tegen West Ham United. De Nederlandse oefenmeester krijgt de wind van voren van de supporters van The Red Devils. Zij krijgen zelfs flashbacks naar de periode waarin Louis van Gaal trainer was van Manchester United.

Toen Van Gaal trainer was van de Engelse grootmacht (tussen 2014 en 2016) was het veldspel lang niet altijd om over naar huis te schrijven. United kreeg in die tijd veel kritiek omdat het voetbal ontzettend saai was om naar te kijken. Hetzelfde gebeurt nu bij Ten Hag. Op X uitten veel supporters hun onvrede over het tactische plan van de Nederlander.

Nadat Jarrod Bowen de score had geopend, besliste oud-Ajacied Mohammed Kudus de einduitslag op 2-0 in het voordeel van West Ham United. Ten Hag en Manchester United krijgen zodoende de volgende tik te verwerken. The Red Devils zakken naar de achtste plek in de Premier League. Ron Vlaar wijst de hoofdschuldige aan bij de openingstreffer van West Ham.