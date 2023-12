Vlaar vernietigt dissonant van United: ‘Dit kan niet. Je laat gewoon je club in de steek’

Ron Vlaar heeft in de nabeschouwing van de wedstrijd tussen West Ham United en Manchester United vernietigend uitgehaald naar . De aanvoerder van de ploeg van Erik ten Hag maakte een behoorlijke defensieve fout waardoor Jarrod Bowen voor de 1-0 kon tekenen. Vlaar is genadeloos in zijn analyse.

Op beelden van Viaplay is te zien hoe makkelijk Bowen wegloopt uit de rug van Fernandes. De Portugees laat het vervolgens afweten om mee te lopen met de West Ham-aanvaller, die vervolgens vrij opduikt voor André Onana en tekent voor de 1-0. Vlaar zit zich te verbijten. “Vind het wel schrijnend, hoor. Hij laat hem gewoon lopen. Hij geeft hem niet eens over aan een teamgenoot…”, ziet de oud-verdediger van onder meer Feyenoord en AZ.

Artikel gaat verder onder video

“Dat is dan je aanvoerder… dit is heel kwalijk. Dit kan gewoon niet. Je laat gewoon je club en je team in de steek, en dat vind ik echt nog een understatement”, vervolgt Ron Beton. “Als aanvoerder moet je het voortouw nemen. Je club gaat door een moeilijke fase, een moeilijk seizoen, dit mag je dan niet overkomen.”

Nadat Bowen de score had geopend, besliste oud-Ajacied Mohammed Kudus de einduitslag op 2-0 in het voordeel van West Ham United. Ten Hag en Manchester United krijgen zodoende de volgende tik te verwerken. The Red Devils zakken naar de achtste plek in de Premier League.

"Dit kan gewoon niet. Je laat gewoon je club & je team in de steek. En dat vind ik echt nog een understatement." @RonVlaar4 over de rol van aanvoerder Bruno Fernandes bij de 1-0#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague #WHUMUN pic.twitter.com/3o54DzmSsw — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 23, 2023