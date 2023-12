Van der Gijp nodigt gast uit live in Vandaag Inside

René van der Gijp vindt het een goed idee als Jeugdboa Jackie uitgenodigd wordt in Vandaag Inside. Nadat Özcan Akyol maandagavond in Vandaag Inside heel kritisch was op de boa’s in Nederland, deed Jackie een oproep voor een beter beeld van de buitengewoon opsporingsambtenaren.

Jackie stuurde via Instagram een filmpje in naar de talkshow, waarin ze een oproep doet om de situatie van de boa’s opnieuw te bespreken. “Hé, hallo, Jeugdboa Jackie hier. Hashtag boze boa. Ook ik heb jullie aflevering gekeken van Vandaag Inside. En wat jullie daar aan tafel vertellen, daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Met alle liefde en plezier kom ik bij jullie in de uitzending om te vertellen wat we wél doen. En jullie kunnen natuurlijk altijd een dagje meelopen”, sprak ze de video in. “Ik hoor het wel.”

“Ah, ja. Leuk. Nodig uit”, reageerde Van der Gijp meteen positief op de video, om er vervolgens direct een grap over te maken. “Maar dan moet je wel je auto even rechtzetten. Anders heb je er dadelijk een bon opzitten als ze komt.” Ook Johan Derksen is enthousiast over de komst van Jeugdboa Jackie.

“Mensen nemen boa’s vaak al niet serieus en dan krijg je ook nog eens van de nationale televisie veel over je heen”, nam gast Albert Verlinde de boa’s enigszins in bescherming na de boze woorden van Akyol in de maandaguitzending.