Van der Gijp reageert met verbazing op Ajax-interview: 'Vage shit is het'

Het opmerkelijke interview van Dennis Bergkamp in De Telegraaf is de heren van Vandaag Inside uiteraard niet onopgemerkt voorbijgegaan. René van der Gijp noemt de uitspraken van de oud-speler van onder meer Ajax, Arsenal en het Nederlands elftal ‘vage shit’, terwijl Johan Derksen het vooral een ‘goedkope’ manier van solliciteren vindt.

Bergkamp vertrok in 2017 bij Ajax en verdween sindsdien een beetje naar de achtergrond. Vijf jaar later is hij naar eigen zeggen wel weer toe aan een functie in de voetballerij. Maar wat hij precies wil gaan doen, is voor veel mensen onduidelijk. Bergkamp vertelt in gesprek met De Telegraaf dat de ‘brugfunctie’ tussen de jeugdopleiding en het eerste elftal van Ajax goed bij hem paste, maar staat niet meteen te springen om weer aan de slag te gaan op De Toekomst.

“Kriebelt het bij jou nog een beetje? Of is het bij jou wel over?”, vroeg Wilfred Genee donderdagavond aan Van der Gijp, refererend aan de woorden van Bergkamp in De Telegraaf. “Vage shit, hè. Het is hele vage shit”, reageerde Van der Gijp. “Het kriebelt, maar hij wil niet teveel druk voelen en zijn werk niet 24 uur per dag bij zich dragen. Vage shit is het.” Derksen heeft het interview eveneens met verbazing zitten lezen. “De Telegraaf heeft hem een hele goedkope sollicitatiebrief gegund. Normaal gesproken staat hij niemand van de pers te woord en nu zijn ze in zijn paleis…”

Ook voor Derksen is het onduidelijk wat Bergkamp nou precies weer wil gaan doen. “Dat maakte hij niet duidelijk. Trainen vindt hij niks, maar hij wil een speler vertellen hoe hij een bal aan moet nemen. Daar heeft hij bij Ajax de kans voor gehad, maar toen heeft hij zó dwars gelegen dat hij eigenlijk helemaal uitgekotst werd daar. Het was een hele lastige jongen. Wim Jonk hield zich aan de regels, maar Bergkamp denkt dat hij daar onze lieve heer was. Die zat dan op de bank zondag, maar deed zijn mond niet open.”