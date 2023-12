Van der Gijp weet niet wat hij hoort: 'Tijd om Bas Nijhuis tegen zichzelf in bescherming te nemen'

Scheidsrechter Bas Nijhuis nam recent plaats achter de microfoon om samen met Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee een heuse carnavalskraker op te nemen. René van der Gijp beluistert de pogingen tot zingen van beide heren en weet niet wat hij hoort.

Op de melodie van Er staat een paard in de gang brengt het duo een nieuwe tekst ten gehore: Er staat een kaars in de gang / Van Johan Derksen, zo valt te horen in het fragment. Het mag gezegd, Genee is nog redelijk toonvast, maar dat kan moeilijk gezegd worden van Nijhuis, voor wie te hopen is dat er met behulp van autotune nog wat van te maken valt.

Van der Gijp kan ondertussen zijn lachen niet inhouden: "Johan, wordt het niet tijd dat we Bas ook tegen zichzelf in bescherming gaan nemen?", vraagt hij zich dan ook af. Derksen denkt inderdaad niet dat het zingen Nijhuis goed zal doen: "Ik zou de KNVB willen adviseren hem in ieder geval geen wedstrijden meer te laten fluiten, niemand neemt hem nog serieus."