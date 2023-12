Van Elshoff had Hartman een gele kaart kunnen krijgen: 'Maar wat mij veel meer heeft verbaasd, is...'

Jeroen Elshoff heeft zich zondagmiddag tijdens de topper tussen Feyenoord en PSV zitten verbazen over het feit dat na de botsing met - waarbij de hoofden hard met elkaar in aanraking kwamen - nog bijna een helft bleef staan. PSV besloot om Teze meteen naar de kant te halen, terwijl Hartman pas in de rust werd gewisseld. Elshoff is van mening dat er op het gebied van hersenschuddingen en hoofdletsels in het voetbal nog een grote stap gezet moet worden.

De ontmoeting tussen Feyenoord en PSV was nog maar een paar minuten onderweg toen Hartman er hard inklapte bij Teze. Zowel Hartman als Teze liet in de nasleep van het duel in De Kuip weten dat zij een deel daarvan niet meer voor de geest kunnen halen. De Feyenoord-verdediger schreef op Instagram dat hij na 25 minuten het gevoel kreeg dat hij opeens op het veld stond, terwijl Teze zich vanaf het moment van de klap tot de behandeling bij de fysio niks kan herinneren. In de Voetbalpodcast van de NOS wil een luisteraar weten of Hartman voor zijn actie geen gele kaart had moeten krijgen, maar Elshoff wil het vooral hebben over het feit dat de Feyenoorder bleef staan.

“Ik denk dat je voor het inkomen best een kaart had kunnen geven. Wat mij eigenlijk veel meer heeft verbaasd, is dat Hartman is blijven staan”, vertelt de commentator. “De mensen die vaker de podcast luisteren, en ik gooi ook weleens wat op Twitter over hersenschuddingen en hoofdletsel, weten dat ik al jaren geleden in Amerikaanse sporten daar documentaires van heb gezien. Daaruit is onder andere gebleken dat zeer kwetsbare momenten voor een sporter zijnde de momenten zijn nadat je een flinke klap op je hoofd hebt gehad, dus na een lichte of zware hersenschudding. Dat kan op termijn in een leven heel veel schade opleveren.”

Het is wat Elshoff betreft daarom ‘onbegrijpelijk’ dat Feyenoord Hartman na de botsing met Teze niet meteen naar de kant haalde. “Ik ken het verhaal erachter niet en de dokter van Feyenoord is een hele goede dokter. Hij zal er erg secuur mee zijn omgegaan, maar toch snap ik niet dat Hartman is blijven staan, al helemaal omdat de dokter van Feyenoord ook nog even bij Teze kwam kijken, bij wie werd besloten om er vanaf te gaan. Ik vraag me af dus af hoe het proces is gegaan. Dat weet ik niet, maar als je 43 minuten later in de rust erachter komt dat iemand eigenlijk niet verder kan, dan kan je dus constateren dat het in het voetbal nog steeds niet werkt. Het werkt qua hersenschuddingen en hoofdletsel niet goed, want het kan niet zo zijn dat een speler een helft doorgaat nadat hij gewoon helemaal van het padje is.”