Van Hooijdonk krijgt steun uit onverwachte hoek na relletje in Studio Voetbal

Pierre van Hooijdonk heeft steun uit onverwachte hoek gekregen. De voormalig aanvaller gaf afgelopen weekend bij Studio Voetbal aan dat hij dacht dat het mannenvoetbal nog niet klaar was voor een vrouwelijke hoofdcoach. Suzanne Bakker, hoofdcoach van de Amsterdammers, sluit zich bij die woorden aan.

“Op dit moment is de mannenwereld daar nog niet aan toe”, erkende de trainer van Ajax, die donderdagavond in de Champions League op bezoek bij Bayern München een verdienstelijk punt pakte (1-1). Al na twee minuten maakte Lea Schüller een treffer namens de Duitsers, maar nog voor de pauze maakte Chasity Grant gelijk. Over een week is de return in het kampioenenbal.

“Het zou zeker moeten kunnen, want het gaat om kwaliteit. En waarom kan het wel bij een man in het vrouwenvoetbal?”, aldus Bakker in het Algemeen Dagblad. “Maar dan denk ik dat het in stappen moet en er eerst een keer een vrouwelijke assistent moet komen. Zelf heb ik nooit een mannenploeg getraind, alleen een team bij de jongens. Op dit moment heb ik het goed naar mijn zin bij de vrouwen, maar zeg nooit nooit. Het spelletje is natuurlijk hetzelfde, maar de manier van benaderen en de omgang zijn wel anders.” De uitspraken van Van Hooijdonk kwamen hem in de uitzending al op veel kritiek te staan. Sherida Spitse gaf aan dat ze ooit hoofdtrainer wilde worden van het mannenteam van de Amsterdammers.

Het gelijkspel van de dames van Ajax mag na de zege op Paris Saint-Germain opnieuw een daverende verrassing heten. Daar was wel wat geluk voor nodig, want de snelle tweede Duitse goal van Schüller werd ten onrechte afgekeurd wegens buitenspel. Na drie duels staat Ajax op de derde plaats in de groepsfase, achter koploper Bayern München en runner-up AS Roma, maar boven PSG.