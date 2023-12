Van Nistelrooij nam op 22 oktober deel aan crisisberaad rond Steijn

Maurice Steijn heeft in gesprek met De Telegraaf een boekje opengedaan over zijn laatste 24 uur als trainer van Ajax. In de auto naar huis na de 4-3 nederlaag tegen FC Utrecht op 22 oktober 'brak het touwtje' bij de trainer. Kort daarna reed hij naar zijn agent Rodger Linse, waar ook Ruud van Nistelrooij heen kwam.

Waar Steijn na het ontslag van directeur voetbalzaken Sven Mislintat het vertrouwen bij Ajax behield, kwam er eind oktober toch een einde aan de samenwerking tussen de trainer en club. Na de wedstrijd tegen Utrecht sloeg de twijfel serieus toe bij Steijn. "Ik heb het thuis besproken en ben samen met mijn vrouw naar het huis van vriend en agent Rodger Linse gereden. Daar kwam Ruud van Nistelrooy ook heen. Met hem onderhoud ik veel contact. Hij had bij PSV in een vergelijkbare situatie gezeten."

Voor zichzelf besloot Steijn toen om bij de directie van Ajax aan te geven dat hij twijfelde om door te gaan. "Ondanks de steun eerder van Ajacieden van alle generaties, zoals Marco van Basten, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Andy van der Meijde, Michael van Praag en ook Van Gaal", aldus de voormalig Ajax-trainer.

De dag na de wedstrijd tegen Utrecht kaartte Steijn zijn twijfels aan bij Jan van Halst en Menno Geelen. "Met z'n drieën spraken we af er die dag goed over na te denken. Van Gaal kwam op de lijn bij Van Halst. Zelf zocht ik contact met Henk ten Cate. Aan het einde van de dag hebben we in goed overleg toch besloten uit elkaar te gaan."