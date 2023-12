Van 't Schip kreeg heel zorgelijk antwoord van Ajax-speler in de kleedkamer

Ajax-trainer John van ’t Schip heeft na het duel met AEK Athene gevraagd waarom hij de bal niet afspeelde aan de meegelopen Ar'jany Martha of Tristan Gooijer. Daarbij gaf hij een heel zorgwekkend antwoord: hij antwoordde namelijk dat hij de meegelopen spelers niet had gezien.

Dat vertelde Valentijn Driessen in de Kick-Offpodcast van De Telegraaf over de gemiste kansen van Akpom tegen AEK Athene. “Van ’t Schip vertelde dat hij het Akpom had gevraagd in de kleedkamers waarom hij de bal niet afspeelde, maar hij zei dat hij ze niet had gezien”, vertelde de journalist. “Dat is natuurlijk wel zorgwekkend, ja. Dat is een kwaliteitsgeval. Hij had alle tijd om om zich heen te kijken, een pirouette te draaien en alles en nog wat kunnen doen. Als je die jongens dan niet ziet, dat tekent wel de beperkingen van een Ajax-spits.”

Artikel gaat verder onder video

Collega Mike Verweij trekt een harde conclusie over Akpom: “Of hij is niet eerlijk. Óf hij is blind”, zei de Ajax-watcher, die een duidelijk verband ziet tussen de gemiste kansen en goals ziet bij Akpom. “Als hij te lang gaat nadenken, dan gaat het mis”, dacht Verweij. De ballen in de zestien waarin hij snel moet handelen, gaan er namelijk wél in.

“Gooijer loopt ernaast, dat is een debutant. Die denkt: ‘hier komt mijn doelpunt.’ Dit had Akpom niet gedaan als een Berghuis, Taylor of Bergwijn ernaast had gelopen. Want dan was hij uitgekafferd”, zei Verweij, die overigens wel snapte dat Akpom zelf schoot. “Hij heel veel kritiek gehad. Als je dan deze kans krijgt om een derde goal te maken, snap ik dat je schiet.”