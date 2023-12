Vandaag Inside-gast maakt bekend haartransplantie te zijn ondergaan

Sportmarketeer Chris Woerts heeft een haartransplantatie ondergaan, zo heeft hij vrijdag bekendgemaakt in het programma Vandaag Inside. Onlangs werd ook bekend dat Internazionale-middenvelder haar liet inplanten en Woerts heeft hetzelfde gedaan.

Presentator Wilfred Genee van het programma Vandaag Inside merkte in de uitzending van SBS6 op dat Woerts er op een cover van een dagblad een stuk kaler uitzag dan normaal, wat de gast van het programma vervolgens bevestigde: Klopt. Net als Eus (Özcan Akyol, red.) heb ik haar ingeplant, zo'n twee jaar geleden. Ik heb het niet kaal geschoren, maar gewoon tussendoor ingeplant", zegt Woerts. René van der Gijp was duidelijk niet in de veronderstelling dat Woerts een haartransplantatie was ondergaan: "Jij?", zei de oud-voetballer nadat Woerts dat op televisie bekendmaakte.

Oud-Ajacied Klaassen onderging in de zomer ook een haartransplantatie. De middenvelder had in zijn periode bij Ajax een vrijwel kaal hoofd, maar toen de ervaren voetballer in Milaan terechtkwam had de middenvelder opeens een fraaie coupe. De haartransplantatie van Klaasen kwam onlangs ook in Vandaag Inside ter sprake. Akyol. zelf hetzelfde gedaan als Woerts en Klaassen, vond dat het inplanten van haren bij de oud-Oranje international goed gelukt was.