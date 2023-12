Vermoedelijke opstelling Ajax: gebeten hond verdwijnt naar reservebank tegen Sparta

Ajax neemt het zaterdagavond op tegen een directe concurrent op de ranglijst, Sparta Rotterdam. De Amsterdammers zijn na de komst van John van ’t Schip bezig met een opmars en willen de stijgende lijn doorzetten tegen de nummer zeven van de Eredivisie. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Anton Gaaei op de bank zal starten tegen Sparta.

De krant weet dat Josip Sutalo fit genoeg is om terug te keren in de basis. De van Dinamo Zagreb overgekomen centrum verdediger was enkele weken geblesseerd en moest daarom toekijken vanaf de tribune. Devyne Rensch nam de rol als centrale verdediger over en deed dat prima. Vermoedelijk zal hij tegen Sparta weer plaats gaan maken voor Sutalo.

Rensch verdwijnt niet uit de basis, want de jongeling zal vermoedelijk gaan spelen als rechtsachter ten opzichte van de vaak bekritiseerde Gaaei. Jorrel Hato en Ar’jany Martha zijn de andere verdedigers van Ajax, terwijl Diant Ramaj op doel staat. Op het middenveld lijkt Van ’t Schip ook niet te gaan wijzigen. Dat betekent dat Benjamin Tahirovic, Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson gaan starten.

Voorin is er plek voor Steven Berghuis, Brian Brobbey en aanvoerder Steven Bergwijn. Ajax zal tegen Sparta gaan spelen in een speciaal tenue. De selectie van de Amsterdammers is klaar met de haat die dagelijks is te lezen op sociale media en willen door middel van een shirt een krachtig statement maken.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Sparta:

Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Martha; Tahirovic, Taylor, Hlynsson, Berghuis, Brobbey, Bergwijn