Vervanger Van 't Schip komt met dubbel nieuws uit Ajax-ziekenboeg

Ajax moet het zondag tegen PEC Zwolle mogelijk stellen zonder en . Het is twee dagen voor de laatste competitiewedstrijd van 2023 nog onduidelijk of de aanvallers tijdig hersteld zijn van hun fysieke problemen, zo heeft Michael Valkanis bekendgemaakt.

Valkanis is zondag tegen PEC Zwolle en volgende week donderdag tegen SV Hercules de vervanger van John van 't Schip, die vanwege de bruiloft van zijn zoon in Australië de laatste wedstrijden van de eerste seizoenshelft mist. In zijn eerste interview als (tijdelijke) hoofdtrainer van Ajax erkent hij dat het onzeker is of Bergwijn en Brobbey inzetbaar zijn tegen PEC Zwolle.

"We wachten nog op meer informatie over Steven Bergwijn. Hij heeft wel iets. Misschien is hij niet beschikbaar", aldus Valkanis voor de camera van Ajax TV. "Verder kijken we naar de status van Brobbey. De wedstrijd tegen AEK kwam iets te vroeg, maar we denken dat hij morgen wel kan trainen. Daar zullen we naar kijken, maar we zijn klaar voor de wedstrijd."

Waar Bergwijn en Brobbey mogelijk niet beschikbaar zijn, kan Valkanis wel een beroep doen op Steven Berghuis. De aanvaller ontbrak afgelopen donderdag tegen AEK Athene (3-1) vanwege een schorsing. Onder meer Branco van den Boomen, Silvano Vos en Sivert Mannsverk behoren vanwege blessureleed niet tot de selectie.