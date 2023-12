Verweij onthult: 'Die jongen wordt niet serieus genomen in het scheidsrechterskorps'

Mike Verweij heeft in de podcast Kick-off van De Telegraaf toegelicht waarom de 2-2 van PEC Zwolle tegen Ajax afgekeurd had moeten worden. Volgens de Ajax-watcher werd voorafgaand aan het doelpunt van Lennart Thy strafbaar hands gemaakt door Tolis Vellios. Met de beschuldigende vinger wijst Verweij daags na de wedstrijd naar Sander van der Eijk, die als VAR scheidsrechter Joey Kooij assisteerde.

Ajax incasseerde zondag in de 89ste minuut de gelijkmaker. "Er was een hoop om te 2-2 te doen. In eerste instantie dacht iedereen: dit is hands. Daarna kwam de KNVB met een aantal bevriende media tot de conclusie: dit is waarom de goal absoluut wél geldig is. Alleen haalden zij een regel aan die helemaal niet van toepassing was", begint Verweij.

Artikel gaat verder onder video

De journalist legt uit dat tot dit seizoen ieder aanvallend hands reden was om een doelpunt te annuleren. "Nu is het zo dat als het geen opzettelijk hands is en de bal komt bij iemand die scoort, het in principe gewoon een doelpunt is. De vraag blijft wel of het strafbaar hands is of niet. In de regels van de UEFA staat heel duidelijk dat als het gaat om het onnatuurlijk vergroten van het lichaam, het gewoon altijd strafbaar hands is. Ik heb een aantal mensen gebeld en ze zeiden: dit is geen enkele discussie. Omdat hij zijn hand heel ver boven zijn schouder heeft, moet er gewoon gefloten worden. Die discussie die nu wordt gevoerd, is gelul. Het gaat erom: is het hands of niet? Dit is gewoon strafbaar hands. Wanneer het geen hands is? Als de bal de hand schampt of hij er niks aan kan doen."

Valentijn Driessen vindt het 'heel typerend' dat de arbitrage niet ingreep na de 2-2 van Thy. "Er zit een scheidsrechter, twee grensrechters, een VAR, een assistent-VAR en een vierde man... zij kennen dus allemaal de spelregels niet. Dit is gewoon een ordinaire spelregel die je als scheidsrechter, VAR, vierde man, grensrechter en assistent-VAR moet weten", stelt hij.

Verweij heeft een contact bij de UEFA bij wie hij dit soort situaties kan toetsen. "Er werd heel duidelijk gezegd: honderd procent handsbal, gewoon affluiten. Sander van der Eijk zit in dat VAR-hok... Als je dan twijfelt, zeg dan tegen Joey Kooij: beoordeel het zelf alsjeblieft even, kom naar de kant. Maar het was: hup, doelpunt. Er ging bijna geen moment overheen. Het leek bijna alsof ze alleen naar buitenspel hadden gekeken. Die Sander van der Eijk is international, maar die jongen wordt al niet serieus genomen in het scheidsrechterskorps. Dan vraag je je echt af: wat is de toekomst van de Nederlandse arbitrage?"