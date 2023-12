Verweij schrok van 'onhandige' uitspraak Arne Slot: 'Hij deed een Maurice Steijntje'

Mike Verweij hoorde Arne Slot voorafgaand aan de wedstrijd tegen PSV een ‘onhandige’ uitspraak doen. De oefenmeester van Feyenoord gaf aan dat hij in het verleden geïnteresseerd was in spelers die op dit moment onder contract staan bij de Eindhovenaren. Verweij trekt een opvallende vergelijking met Maurice Steijn.

“Ik weet niet of ik ze wilde hebben, maar ik kan moeilijk ontkennen dat Feyenoord met die spelers is bezig geweest”, sprak Slot op de persconferentie van vorige week vrijdag. “Guus Til is natuurlijk bekend. Ik heb inderdaad met Jerdy (Schouten, red) gesproken. Ik heb inderdaad met (Ricardo, red.) Pepi gesproken, en de andere jongens ook”, gaat de Feyenoord-trainer verder.

Artikel gaat verder onder video

Verweij moest na deze uitspraken van Slot denken aan de inmiddels ontslagen Ajax-trainer Maurice Steijn. “Volgens mij maakte Slot een soort ‘Maurice Steijntje’, dat hij aangaf dat hij eigenlijk vijf of zes spelers zou willen hebben die PSV gekocht had. Daarmee zeg je eigenlijk ook wel iets over je eigen selectie…”, vertelt de Ajax-watcher bij Kick-off van De Telegraaf.

Feyenoord verloor De Topper tegen PSV met 1-2 en zag daardoor de koppositie verder uit het zicht raken. De Rotterdammers staan momenteel liefst tien punten achter op de Eindhovenaren. “Met zo’n uitspraak val je indirect toch je eigen spelersgroep af. Dat vind ik niet zo heel handig”, zegt Verweij. Valentijn Driessen denkt dat Slot zich wilde indekken.