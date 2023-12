Verweij ziet Van ’t Schip bij deze Ajax-speler de ‘juiste sneer raken’: ‘Het is geen toeval dat...’

Er gaat dit seizoen bijna geen week voorbij zonder dat onderwerp van gesprek is bij Ajax. Waar de Amsterdammer in eerste instantie nog worstelde met zijn vorm, behoort hij sinds het vertrek van Maurice Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip wekelijks tot de uitblinkers. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf is dat geen toeval.

De hoofdstedelingen baarden in de zomer van 2022 opzien door Brobbey voor veel geld terug te halen. De aanvaller had Ajax een jaar eerder nog transfervrij ingeruild voor RB Leipzig. Na een mislukt halfjaar keerde Brobbey in eerste instantie op huurbasis terug in de Johan Cruijff ArenA, alvorens een paar maanden later definitief weer aan te sluiten bij de club waar hij zijn jeugdopleiding heeft genoten. Waar Brobbey vorig seizoen zeker nog niet onomstreden was, is dat dit seizoen wel anders. Al was er lang ook kritiek op de spits. Zo waren onder anderen Ronald Koeman en Marco van Basten niet helemaal te spreken over diens optredens.

Artikel gaat verder onder video

Brobbey is in de tussentijd echter keihard blijven trainen en de resultaten worden steeds beter zichtbaar. Zaterdagavond was hij in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam wederom belangrijk voor zijn ploeg. “Bij Brobbey slaagde Van ’t Schip erin de juiste snaar te raken. Het is geen toeval dat de loeisterkte spits in alle zeven Eredivisie-duels onder de nieuwe trainer in de vorm van een doelpunt óf een assist een aandeel in een treffer had”, schrijft Verweij zondagavond. “Dat Brobbey indruk maakt, onderstreepte Sparta-verdediger Bart Vriends, die de Ajax-speler voor de camera van ESPN met zijn manier van spelen misschien wel een van de beste spitsen van Europa noemde.”

Brobbey heeft zodoende een belangrijke rol in de opmars van Ajax in de Eredivisie. De Amsterdammers stonden bij de aanstelling van interim-hoofdtrainer Van ’t Schip op een beschamende achttiende en dus laatste plaats in de Eredivisie, maar zijn inmiddels opgekomen naar plek vijf. Verweij benoemt Brobbey als één van de zes redenen ‘waarom Van ’t Schip het tij weet te keren’. De andere redenen zijn: duidelijk plan, lach terug, eigen jeugd, programma én interne rust. Volgens Verweij speelde de interne chaos bij Ajax Steijn ‘ook parten’. “De club dobberde na het vertrek van Edwin van der Sar en in afwachting van de komst van Alex Kroes zonder algemeen directeur rond. En Ajax bleek op aanraden van Chief Sports Officier en zelfbenoemd procesbegeleider Maurits Hendriks in de persoon van Mislintat een volkomen incapabele directeur voetbalzaken te hebben aangesteld.”

Hoe goed Van ’t Schip vooralsnog ook met Ajax presteert in de Eredivisie, hij slaagde er niet in overwintering in de Europa League veilig te stellen. De Amsterdammers stonden bij diens aanstelling ook onderaan in hun groep in het Europese toernooi en hadden daardoor goede resultaten nodig tegen Brighton & Hove Albion en Olympique Marseille. Maar na de 0-2 nederlaag tegen de Engelsen volgde anderhalve week geleden een verliespartij in Marseille (4-3). Ajax heeft overigens nog wel uitzicht op een vervolg in de Conference League. Bij winst op AEK Athene donderdag maakt de club na de winterstop z’n debuut in die competitie.