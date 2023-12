Vierde seizoenstreffer Weghorst baat Hoffenheim niet, Simons wél succesvol met Leipzig

is zaterdagmiddag opnieuw trefzeker geweest voor zijn club TSG 1899 Hoffenheim. De Nederlandse aanvaller moest dit seizoen lang op zijn eerste competitietreffer wachten, maar maakte in het uitduel met Borussia Mönchengladbach alweer zijn vierde doelpunt in de laatste vijf Bundesliga-wedstrijden, al was het niet genoeg voor een zege. wist met RB Leipzig wél te winnen van FC Heidenheim.

Eind oktober was het pas voor het eerst dit seizoen raak voor Weghorst, in het gewonnen uitduel met VfB Stuttgart. Vervolgens trof hij ook telkens eenmaal doel tegen Bayer Leverkusen (2-3) en FC Augsburg (1-1), voordat hij zich meldde bij het Nederlands elftal. In het EK-kwalificatieduel met Ierland bezorgde hij Oranje het EK-ticket door al na 11 minuten spelen de enige treffer van het duel aan te laten tekenen.

Zaterdag wachtte Hoffenheim het uitduel met Borussia Mönchengladbach. De thuisploeg kwam na een klein uur spelen op 1-0 door een benutte strafschop van Alassane Pléa, maar twee minuten later kopte Weghorst de gelijkmaker alweer achter doelman Moritz Nicolas. De voorsprong zou echter geen standhouden: tien minuten voor tijd besliste Nathan Ngoumou het duel door de 2-1 voor Gladbach te maken.

Simons wint weer

Ook RB Leipzig heeft zaterdagmiddag weer eens gewonnen en houdt aansluiting bij de subtop achter koploper Bayer Leverkusen en nummer twee Bayern München. Met Xavi Simons als basisspeler werd promovendus FC Heidenheim in Leipzig met 2-1 verslagen. Voormalig Vitessenaar Loïs Openda opende na een half uur vanaf de stip de score. Vlak voor rust vielen de laatste twee treffers: eerst zorgde de Deen Yussuf Poulsen voor de 2-0, waarna Benedikt Gimber in de blessuretijd voor de aansluitingstreffer voor de bezoekers zorgde. De overwinning van Leipzig kwam echter niet meer in gevaar. Simons werd in de slotfase naar de kant gehaald en afgelost door routinier Emil Forsberg.