Volgende vernedering voor Ten Hag: negende nederlaag in twintig duels

Het Manchester United van Erik Ten Hag heeft zaterdagavond in de laatste wedstrijd van het jaar verloren van Nottingham Forest. In een wedstrijd waarin United vooral aanvallend een machteloze indruk maakte konden de Mancunians geen moment aanspraak maken op een overwinning. Door doelpunten van Nicolás Domínguez en Morgan Gibbs-White won Nottingham Forest voor het eerst in 32 jaar thuis van Manchester United: 2-1.

Voor Manchester United was het zaak om de spectaculaire overwinning tegen Aston Villa een goed vervolg te geven om zo op een United-waardige manier afscheid te nemen van 2023. Erik Ten Hag moest het doen zonder Rasmus Højlund, die wegens ziekte ontbrak. Hij werd vervangen door oud-Ajax speler Antony, die zo dus een nieuwe kans kreeg zijn tegenvallende seizoen wat glans te geven. Donny van de Beek zat wel bij de wedstrijdselectie en startte in de basis. Bij Nottingham Forest ontbrak Ibrahim Sangaré, die geschorst was.

Artikel gaat verder onder video

Op City Ground startte Nottingham Forest enhousiast met veel druk naar voren. United had het daar moeilijk mee en het energieke spel van Forest leverde al snel de eerste kans op. Nicolás Domínguez kon uithalen maar zijn inzet ging via Kobbie Mainoo over de achterlijn. Wat een veelbelovend duel leek te worden bleek echter in de praktijk vooral een slordig duel te worden. United had veel de bal, maar wist nauwelijks een kans te creëeren. De eerste en enige doelpoging in de eerste helft viel pas in de 33e minuut te noteren. Omdat Forest slordig met de ruimte in de counter om ging was de ruststand van 0-0 een logische.

In de tweede helft werd Nottingham Forest steeds sterker en leek het wachten op de treffer voor de thuisclub. United was nog steeds slordig en Forest melde zich een paar keer voor het doel van André Onana. In de 64e minuut ging het dan echt mis voor United toen Gonzalo Montiel de bal in het strafschopgebied breed legde op de volledig vrij staande Nicolás Dominguéz. Vanaf twaalf meter was Onana kansloos op de lage poging in de linker hoek: 1-0.

Dat maakte de toch al lastige opgave voor United nog een stuk ingewikkelder. United ontwikkelde meteen na het doelpunt wel wat druk maar wist geen echte grote kansen te creëren. De eerste grote kans was echter wel meteen raak. Doelman Mattt Turner probeerde in de 78e minuut de bal over de grond naar een medespeler te spelen maar had niet gerekend op Alejandro Garnacho die de bal met een sliding onderschepte. Garnacho legde daarna knap breed op Marcus Rashford die tegendraads binnen schoot: 1-1.

Daarna ging United op zoek naar de winnende treffer. Die kwam er bijna toen Christian Erikson de bal hard op de handen van Turner schoot. Omdat United met veel spelers voor de bal stond kon Forest snel uitbreken. Aan de rechterkant kwam Anthony Elanga in balbezit. Na een korte dribbel legde hij de bal breed op Morgan Gibbs-White die vanaf de rand van het strafschopgebied droog raak knalde: 2-1.

Manchester United had nu nog acht minuten plus tien minuten extra tijd om een punt uit het vuur te slepen. Het slotoffensief was echter te gehaast om tot grote kansen te komen. Er was na een mooie volley van Bruno Fernandes nog wel gevaar voor het doel van Turner nadat de bal aangeraakt werd, maar de keeper kon die bal net over tikken. Verder wist United geen noemenswaardig gevaar te creëren waardoor het de negende nederlaag van dit seizoen noteert.